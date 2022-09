Budowa S19 w lubelskim. Dwie nowe umowy podpisane

Co do S19 na północ od Lublina to sytuacja przedstawia się tak:

Jest już podpisana umowa na zaprojektowanie i wybudowanie trasy od granicy województwa lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. To ok. 13,7 km.

Tak samo jest w przypadku części (ponad 22 km) Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski.

Na takim samym etapie jest budowa obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej (7,8 km).

Co do części Lubartów – Lublin (23 km), to przedłużają się prace projektowe i roboty budowlane zaplanowane na ten rok nie rozpoczną się zgodnie z harmonogramem.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie wydłużyła powyższą wyliczankę o dwie kolejne części. Oznacza to, że cała S19 na północ od Lublina jest „w realizacji”.

W czwartek podpisano umowy na zaprojektowanie i wybudowanie trasy od Radzynia Podlaskiego do Kocka (ok. 18,1 km) i od Kocka do Lubartowa (ok. 15,8 km).

– Wartość pierwszej z nich to ok. 626,5 mln. Umowa na budowę drugiego opiewa na ok. 390 mln zł. Łącznie wartość sześciu kontraktów, o długości w sumie ok. 100 km, to ok. 2,81 mld zł – wylicza GDDKiA.

Dodaje, że każdy z wykonawców musi zaprojektować nową trasę, uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) a następnie wybudować drogę i na koniec otrzymać pozwoleń na jej użytkowanie. – Planujemy, że kierowcy będą mogli skorzystać z całej drogi w 2026 roku – podają drogowcy.

Radzyń Podlaski - Kock

Odcinek o długości ponad 18 km zrealizuje firma Polaqua. Dwujezdniowa trasa ekspresowa powstanie w istniejącym korytarzu drogi krajowej nr 19. Zostanie wybudowane m.in. dwujezdniowe obejście Radzynia Podlaskiego. Zaprojektowano także dwa węzły drogowe: Radzyń Podlaski Południe na skrzyżowaniu z DK63 oraz Borki na skrzyżowaniu z droga powiatową.

– Planowane są też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Sitno oraz MOP Paszki), dwa mosty oraz siedem wiaduktów, przejścia dla dużych i małych zwierząt oraz drogi dojazdowe i lokalne – uzupełnia GDDKiA.

Kock - Lubartów

To odcinek między końcem obwodnicy Kocka i Woli Skromowskiej a węzłem Lubartów Północ. Trasę zaprojektuje i wybuduje konsorcjum firm Rubau Polska i Poltores. Trasa będzie przebiegać w około ok. 70 proc. nowym śladem, głównie przez tereny rolne.

– Na początkowym fragmencie (ok. 3 km) pobiegnie istniejącym korytarzem DK19. Na wysokości jeziora Kunów powstanie węzeł Firlej. Następnie trasa od wschodniej strony ominie miasto i jezioro Firlej, a także okoliczne lasy. Na pozostałym obszarze droga pobiegnie równolegle do istniejącej DK19. Przed Lubartowem zaplanowano dwa Miejsca Obsługi Podróżnych - MOP Mieczysławka oraz MOP Wola Lisowska – wylicza inwestor.