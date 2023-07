Nagła śmierć 36-letniego wójta wstrząsnęła gminą. Kto teraz zajmie jego miejsce?

Wójt gminy Firlej zmarł nagle, we wtorek, 25 lipca, w wieku 35 lat. Dawid Tarnowski w piątek został pożegnany przez mieszkańców i pochowany na cmentarzu parafialnym w Kocku. Obowiązki wójta tymczasowo przejęła jego zastępczyni, Małgorzata Zagojska. W ciągu najbliższych dni powinna ukazać się informacja od komisarza wyborczego dotycząca stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta.

Po jej otrzymaniu, przewodniczący rady gminy zwoła wspólne posiedzenie komisji lub sesję nadzwyczajną. Podczas tego zabrania, w tym lub przyszłym tygodniu zapadnie decyzja o tym, czy organizować wybory przedterminowe. Gdy do zakończenia kadencji zostało więcej, jak pół roku, ale mniej, niż rok, decyzja taka należy do rady.

- Nie wiem, co zdecydują inni radni, ale ja w swoim imieniu mogę powiedzieć, że najlepszym rozwiązaniem dla gminy byłoby nie przeprowadzanie wyborów. Do zakończenia obecnej kadencji zostało już niewiele czasu, a jesienią mamy wybory parlamentarne. Dodatkowe w podobnym terminie byłyby w mojej opinii niepotrzebne - argumentuje Radosław Janczara, przewodniczący Rady Gminy Firlej.

- Optymalnym rozwiązaniem byłoby powołanie na stanowisko komisarza obecnej zastępcy wójta, która dobrze zna sprawy urzędu i na pewno poradziłaby sobie ze wszystkimi zadaniami - przekonuje nasz rozmówca.

O tym, kto zostanie komisarzem w Firleju, na wniosek wojewody lubelskiego, zdecyduje premier. Wojewoda może ale nie musi kierować się przy tym opinią lokalnego samorządu. Żeby przekonać decydentów do powołania Małgorzaty Zagojskiej, części mieszkańców gminy planuje zebrać podpisy pod listem poparcia dla tej kandydatury i wysłać go bezpośrednio do kancelarii szefa rządu.

Przypominamy, że obecna, wydłużona kadencja samorządu kończy się 30 kwietnia przyszłego roku. Data wyborów samorządowych nie została jeszcze ogłoszona. Tych możemy spodziewać się 7, 14 lub 21 kwietnia 2024 roku.