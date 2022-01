Lubartów świecie się najładniej i dostanie za to nagrodę

Zidentyfikowano gen odpowiedzialny za ryzyko ciężkiego COVID-19. Powstanie test dla pacjentów

Naukowcy z UM w Białymstoku we współpracy z innymi ośrodkami wskazali gen odpowiedzialny za ryzyko ciężkiego przebiegu Covid-19. Restort zdrowia zapowiada opracowanie - do końca I półrocza - testu genetycznego do szybkiej identyfikacji, czy pacjent jest obciążony większym ryzykiem. O efektach prac, które finansowała Agencja Badań Medycznych, poinformowano w czwartek na konferencji w Białymstoku.