Niebezpiecznie na drogach regionu. Duży korek po wypadku na drodze krajowej nr 19

Jak podaje Punkt Informacji Drogowej GDDKiA w Lublinie w Niemcach zderzyło się pięć samochodów. Do kolizji doszło tuż przed godziną 18. Zablokowany jest jeden pas ruchu i pas do skrętu w lewo. Z powodu zdarzenia stworzył się jednak bardzo duży korek przed dojazdem do Niemiec.

Z kolei około godz. 17.35 w Cycowie na drodze krajowej nr 82 zderzyły się dwa samochody osobowe. Jak informuje GDDKiA zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Włodawy.

Jak pisaliśmy wcześniej do wypadku doszło także w Zofiówce na drodze krajowej nr 82. Tam zderzyły się cztery samochody. Utrudnienia w tym miejscu już się zakończyły.