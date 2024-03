Miliony na nowe boiska i remont hali. Umowa podpisana

To będzie jedna z poważniejszych tegorocznych inwestycji oświatowych powiatu lubartowskiego. Dzięki rządowej dotacji z "Polskiego Ładu" w wysokości ponad 6,6 mln zł, samorząd zdoła sfinansować dwa zadania. Jedno z nich dotyczy budowy kompleksu boisk sportowych dla Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej. W jego ramach powstanie boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki i badmintona, a także siłownia zewnętrzna i boisko piłkarskie ze sztuczną trawą. Nie zabraknie również obiektów dla młodych lekkoatletów: 60 metrowej bieżni i skoczni do skoków w dal. Zgodnie z projektem całość zostanie ogrodzona, a na słupach oświetlenia pojawią się kamery monitoringu.

Drugim zadaniem będzie remont sali sportowo-widowiskowej Zespołu Szkół nr 2 im. ks. Pawła Karola Sanguszki przy ul. Chopina. Jak informują powiatowi urzędnicy, odnowiony zostanie dach budynku, a ściany czekają na ocieplenie i nowe tynki. Wewnątrz, poza malowaniem, zaplanowano renowację parkietu, wymianę okien oraz grzejników. Wymieniony zostanie również system wentylacji, a schody prowadzące do hali zostaną przebudowane.

Przetarg na wskazane zadania wygrała firma Pol-Bud z pobliskiego Dysa. Koszt całości to dokładnie 7,42 mln zł. Na wykonanie nowych boisk dla RCEZ oraz kompleksowego remontu sali sportowej dla ZS nr 2 wykonawca otrzymał równe 100 dni. Umowę podpisano w poniedziałek, 4 marca.