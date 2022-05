Prokurator w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Z remontem za miliony coś poszło nie tak

Kiedy wiosną 2018 roku Muzeum Zamoyskich w Kozłówce informowało, że zaczyna dużą inwestycję datą jej zakończenia miał być rok 2020. W efekcie projektu szacowanego na ponad 40 milionów złotych miała powstać nowa przestrzeń do prowadzenia działalności kulturalnej. Muzealnicy chcieli wykorzystać dotychczas nieużytkowane i niszczejące zabytkowe obiekty.

Nadal w planach

W grę wchodziło ponad 2 tysiące metrów kwadratowych dodatkowej powierzchni. W Oficynie Północnej i Południowej, w stajni remontowej oraz na piętrze teatralni.

W planach były nowe stałe wystawy, wykorzystujące urządzenia i programy multimedialne. Swoje miejsce miała znaleźć „Akademia kozłowiecka” - cykle wykładów i spotkań oraz warsztaty, kursy, pokazy, przybliżające dawną kulturę ziemiańską. Muzeum miało też zyskać salę widowiskowo-wystawienniczą gdzie planowano koncerty, przeglądy, np. chórów, kursy muzyczne.

Nadal wszystko jest w planach. To nic, że od czerwca zeszłego roku wiszą kotary i firany; kupiono dywany; jest sprzęt oświetleniowy, multimedialny; widać zarysy ekspozycji. Choć na stronach muzeum można znaleźć solidną dokumentację kolejnych etapów projektu, o przebudowie, rewitalizacji i konserwacji budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce więcej wie prokurator niż turyści.

Czy doszło do przestępstwa

- Zawiadomienie prokuratury o nieprawidłowościach, do których naszym zdaniem doszło, było moim obowiązkiem. Takie są rutynowe procedury. Trwają czynności sprawdzające, obie strony składają wyjaśnienia. Sprawa jest w toku, na tym etapie nie chcę jej komentować – mówi Anna Fic-Lazor, dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

- Ustalamy czy doszło do przestępstwa i kto się do niego dopuścił. Postępowanie jest prowadzone po zawiadomieniu jakie złożyła dyrekcja muzeum. Śledztwo jest prowadzone w sprawie, nikomu nie postawiliśmy zarzutów. Przesłuchujemy świadków – informuje Krzysztof Sokół zastępca prokuratora rejonowego w Lubartowie, który zajmuje się sprawą.

Zawiadomienie dotyczy doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, gdzie poszkodowaną stroną jest muzeum. Zarzuty mówią o rozliczeniu niewykonanych prac czy przedstawienie do odbioru prac sprzecznych z dokumentacją.

Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne WUDIMEKS z Częstochowy, które od 2018 roku zarządzało projektem nie komentuje sprawy i po szczegóły odsyła do inwestora.

Zamiast posągu kopia

- Wystąpiliśmy do ministerstwa o zgodę na przedłużenie czasu realizacji inwestycji, do końca tego roku. Równolegle szukamy nowego wykonawcy prac, które kwestionujemy. Projekt jest bardzo rozbudowany, ale nie możemy odebrać części prac. Dlatego wszystko czeka na zamknięcie całości. My jesteśmy przygotowani, są wystawy, materiały multimedialne, eksponaty. Ale na przykład z uwagi na brak wymaganych certyfikatów, jakie powinny mieć okna czy drzwi, nie możemy docelowo wykorzystywać przestrzeni o których mowa w projekcie. Nie możemy wnieść muzealiów. Zamiast posagu Stalina musieliśmy wstawiliśmy jego kopię, żeby w ten sposób zorientować w proporcjach pomieszczenia – dodaje dyrektor muzeum, która zapewnia, że problemy z dokończeniem inwestycji nie wpływają na trwający już sezon turystyczny.

Grudzień 2021. Kozłowieckie schody wyremontowane dzięki wsparciu funduszy europejskich w ramach spornego projektu. Fot. Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Jak tłumaczą muzealnicy, odwiedzający mają do dyspozycji pełną ofertę kozłowieckiej placówki. Obiekty które czekają na zakończenie sporu z wykonawcą i dokończenie inwestycji, to nowe atrakcje przygotowywane w przestrzeniach z których do tej pory turyści nie korzystali.

Do 6 czerwca przedsiębiorcy mają czas by złożyć ofertę na wymianę istniejących okien i drzwi wraz z robotami towarzyszącymi w celu zapewnienia wymaganej odporności na włamanie w budynkach stajni, Oficyny Północnej i Oficyny Południowej.