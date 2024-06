PiS i długo nic - tak głosowali w powiecie lubartowskim

W powiecie lubartowskim PiS otrzymał 51,41 proc. głosów, KO - 20,46 proc. a Konfederacja 17,98 proc. Na dalszych miejscach znalazły się: Trzecia Droga - 6,26 proc., Lewica - 2,46 proc., Bezpartyjni Samorządowcy - 1,14 proc. oraz Polexit - 0,30 proc.

Indywidulanie najlepszy wynik osiągnął Mariusz Kamiński z KO, którego poparło 4 750 wyborców, drugie miejsce dla Marty Wcisło z KO z 4000 głosów, a trzecie dla Mirosława Piotrowskiego z Konfederacji - 2150. Poziom tysiąca głosów przekroczyli jeszcze dwaj kandydaci PiS - Jacek Saryusz-Wolski - 1776 głosów i Dariusz Stefaniuk z wynikiem 1256.

We wszystkich gminach powiatu puławskiego zwycięstwo odniósł PiS. Najbardziej przygniatające było ono w gminie Jeziorzany, gdzie kandydaci ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego otrzymali 63,15 proc. głosów. Podobnie było w gminie Abramów, gdzie partia ta otrzymała 62,82 proc. oraz gminie Niedźwiada - 61,58 proc. W mieście Lubartów PiS wygrał z wynikiem 40,84 proc. KO otrzymała tutaj niewiele 35 proc. a Konfederacja 13,5 proc.

Koalicja Obywatelska w powiecie lubartowskim zdobyła co prawda drugie miejsce, ale to głównie dzięki głosom lubartowian. W gminach: Jeziorzany, Abramów, Kamionka, Lubartów (wiejska), Serniki, Ostrów Lubelski, Niedźwiada, Ostrówek i Firlej - drugie miejsce zdobyła Konfederacja. Najwyższy wynik formacja Krzysztofa Bosaka i Grzegorza Brauna otrzymała w gminach Ostrówek - 25,86 proc. i Serniki - 23,2 proc.

Trzecia Droga w eurowyborach w powiecie lubartowskim zdobyła zaledwie 6,26 proc., co wystarczyło do pokonania Lewicy. W każdej z gmin politycy PSL oraz Polski 2050 otrzymali czwarty wynik. Najlepiej poszło im we wspomnianym Ostrówku, gdzie TD mogła liczyć na 7,85 proc. poparcia. Lewica najlepszy wynik - 2,91 proc. uzyskała natomiast w Lubartowie, a najsłabszy - 1,57 proc. w Ostrówku.

Wyniki niedzielnych wyborów pokazały, że w powiecie lubartowskim dominują wyborcy o poglądach prawicowych, konserwatywnych oraz eurosceptycznych. Relatywnie najmniej prawicowi lub biorąc pod uwagę rodzaj wyborów, najbardziej prounijni okazali się mieszkańcy miasta Lubartów, gminy wiejskiej Lubartów oraz miejsko-wiejskiej gminy Kamionka.