Pościg policji za kierowcą audi. Już wiadomo dlaczego uciekał

Odjazdowy weekend z motoryzacją – MOTO SESSION 2022

Pokazy stuntu i driftu, wyjątkowi goście, nowości motoryzacyjne, auta luksusowe, klasyki światowej motoryzacji, bolidy F1, a do tego ryk silników, pisk opon i błysk karoserii - to tylko część atrakcji, które czekać będą na zwiedzających podczas Moto Session 2022. Już 1 i 2 października w Targach Lublin odbędą się targi motoryzacyjne połączone z emocjonującymi pokazami. Szykuje się prawdziwe święto dla fanów motoryzacji. Jeśli w Twoich żyłach płynie benzyna, to ta impreza z pewnością jest dla Ciebie.