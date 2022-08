Prokuratura chce aresztu dla właściciela owczarków, które zagryzły człowieka

Do tragedii doszło 23 lipca, kiedy przy drodze gruntowej w pobliżu wsi Skarbiciesz przypadkowy przechodzień znalazł zwłoki 48-latka. Mężczyzna jechał do mieszkającej w wiosce siostry rowerem, kiedy zaatakowały go dwa owczarki belgijskie. Psy zostały potem odnalezione na pobliskiej niezamieszkanej posesji. Były agresywne. Jeden z nich został zastrzelony, drugi mimo postrzału zdołał uciec.

Właściciel psów został zatrzymany po dwóch dniach.

Mężczyzna początkowo zaprzeczał, aby posiadał takie psy, ale dzielnicowa z Kocka podczas wizyty na jego posesji zauważyła ślady łap.

62-latek usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci i narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Grozi za to do pięciu lat pozbawienia wolności. Prokuratura wnioskowała o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu, jednak Sąd Rejonowy w Lubartowie ten wniosek odrzucił. Dlatego śledczy przed tygodniem złożyli zażalenie od tej decyzji. Stosowne dokumenty dotarły właśnie do Sądu Okręgowego w Lublinie, który najprawdopodobniej po weekendzie zajmie się rozpatrzeniem sprawy.

– O tymczasowy areszt wnioskowaliśmy uznając, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanego czynu. Druga rzecz to ryzyko mataczenia, które wynika z charakteru i wagi zarzutów. Rodzą się obawy podejmowania przez podejrzanego działań, które mogłyby godzić w prawidłowy tok postępowania – tłumaczy Krzysztof Sokół, zastępca prokuratora rejonowego w Lubartowie.

Z agresywnymi owczarkami początkowo łączono też śmierć 67-latka, którego ciało w ubiegłym tygodniu znaleziono w polu nieopodal posesji, z której uciekły zwierzęta. Ślady zębów i stan zwłok wskazywały, że zginął on w podobnym czasie i okolicznościach, co mężczyzna zagryziony w okolicach Skarbiciesza. Według wstępnych wyników sekcji zwłok u zmarłego nie stwierdzono obrażeń, które zostałyby spowodowane za jego życia. Śledczy czekają jeszcze na pisemną opinię, która zostanie sporządzona w ciągu kilku tygodni.