Sensacyjne odkrycie podczas rodzinnego spaceru. "Było bardzo dużym zaskoczeniem"

Sensacyjnego odkrycia dokonała rodzinna grupa poszukiwaczy - w lesie, w rejonie jeziora Mytycze położonego w pobliżu Ostrowa Lubelskiego.

– Jest to siekiera z brązu, którą datować można na około 1 poł. ostatniego tysiąclecia p.n.e. Zabytek odkryto za pomocą wykrywacza metali na terenie kompleksu leśnego – informuje Dariusz Kopciowski, wojewódzki konserwator zabytków.

– Często z żoną i synem przeszukujemy las, wykorzystujemy każdy wolny czas na takie wyprawy. W niedzielę też się wybraliśmy w miejsce, które świetnie znamy. Znalezisko było bardzo dużym zaskoczeniem, ale ponieważ od kilku lat interesujemy się poszukiwaniami od razu wiedzieliśmy co to jest – wspomina historię sprzed kilku dni Adrian Siodłowski. I dodaje, że rodzinna pasja zaczęła się od prezentu dla żony, która bardzo chciała mieć detektor. Teraz nawet 5-letni Kuba uczy się obsługiwać własny sprzęt i bierze udział w tak spektakularnych odkryciach jak to niedzielne.

– Mamy zgodę na poszukiwania na bardzo dużym obszarze leśnym Nadleśnictwa Lubartów. Interesuje nas wszystko do czasów I wojny światowej. Oglądamy stare, XVII-wieczne mapy, rozmawiamy z najstarszymi mieszkańcami, zbieramy wywiady pytając o historię różnych miejsc. Szukamy dawnych, zarośniętych jezior, rzek i kierujemy się w ich stronę. Zwykle w takim środowisku przedmioty zachowują się najlepiej – mówi pan Adrian, którego życie zawodowe w ogóle nie jest związane z odkrywczą pasją.

Siekiera spoczywała płytko pod poziomem piaszczystego humusu. Jest, zdaniem służb konserwatorskich, niezwykle rzadkim zabytkiem archeologicznym na naszym terenie. Z Lubelszczyzny znane są dotychczas tylko trzy tego typu egzemplarze.