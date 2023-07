Dłużnicy z Lubelskiego winni są już blisko 2 miliardy złotych. Rekordzista zadłużony jest w 40 firmach na 1,6 mln

Zdecydowanie częściej ze spłatą długów zalegają mężczyźni. Ich zaległości (15,2 mln zł) są ponad trzy razy większe niż kobiet! Jednak to wśród pań można znaleźć rekordzistkę pod względem liczby wierzycieli. Mieszkanka województwa warmińsko-mazurskiego nie zapłaciła 190 razy 82 firmom na łączną kwotę 2,2 mln zł. Wśród panów niechlubny prym wiedzie mieszkaniec z woj. Mazowieckiego ze 199 przeterminowanymi fakturami na 2,1 mln zł, do uregulowania u 63 wierzycieli. Rekordzista w Lubelskim jest zadłużony w 40 firmach. Na 45 różnych zobowiązań, a oddać powinien 1,6 mln złotych.

Najwięcej wierzycieli, co najmniej trzech mają najczęściej osoby w średnim wieku – od 36 do 55 lat. Do nich należą też największe nieopłacone kwoty – łącznie 14 mld zł.

Najmniej do oddania mają najmłodsi multidłużnicy (177 mln zł), którzy nie przekroczyli 25 roku życia. Co ciekawe, wielokrotnego zadłużonego najczęściej można spotkać na wsi i w małych miejscowościach liczących do 5 tys. mieszkańców lub w największych miastach, gdzie mieszka ponad 300 tys. osób. W tych lokalizacjach osoby winne są swoim wierzycielom przeszło 4 mld zł. Najmniejszą reprezentację wśród multidłużników mają mieszkańcy miast liczących od 5 do 10 tys. rezydentów.