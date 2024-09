Emocje gwarantowane: w Wierzchowiskach zagrają o Puchar Prezesa Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach

Bogactwo trzech kultur Włodawy. Trzy dni dla trzech kultur

Jak co roku we Włodawie nad Bugiem odbywa się wyjątkowy festiwal, upamiętniający dawnych mieszkańców miasta, wśród których byli: Polacy, Żydzi i Ukraińcy. Tegoroczny Festiwal Trzech Kultur odbędzie się w dniach 20-22 września. To będą trzy dni wypełnione kulturą i sztuką.