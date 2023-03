Jest gdzie stanąć na S19 Lublin – Rzeszów. MOP-y otwarte

Kierowcy jadący S19 co jakiś czas głośno narzekają na brak miejsc, w których mogliby się zatrzymać. Chodzi o odcinek od Lublina na Podkarpacie. Ostatnie odcinki trasy otwarto w maju 2022 roku, ale Miejsc Obsługi Podróżnych nie było.

Od węzła Lublin Sławinek do granicy z woj. podkarpackim zbudowano sześć par MOP-ów rozlokowanych co kilkanaście kilometrów naprzeciw siebie, po obu stronach trasy. Jednak nie wszystkie były otwarte. Mimo że np. MOP Słodków Zachód był już gotowy do otwarcia, to drogowcy czekali, bo chcieli wszystkie uruchomić w jednym czasie.

GDDKiA właśnie ogłasza: Działają wszystkie MOP-y na S19 między Lublinem a Rzeszowem.

– Wraz z budową ok. 130 km trasy ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim powstało dziesięć par MOP-ów. Wszystkie wyposażone są w stanowiska postojowe dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych, jezdnie manewrowe, toalety z prysznicami, pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem, oświetlenie, wiaty piknikowe oraz plac zabaw – podają drogowcy.

Oddane teraz do użytku MOP-y Zemborzyce i Radawiec położone są w okolicy Lublina, a kolejna para, Słodków Wschód i Zachód, w okolicy Kraśnika. – Wiosną będą jeszcze prowadzone przez wykonawców prace zaległe, jednak MOP-y będą funkcjonować bez przerwy. 3 marca oddaliśmy do użytku MOP-y Obroki Wschód i Zachód, a w połowie lutego Rudnik Wschód i Zachód – podaje GDDKiA.