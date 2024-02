Kto w kolejce do mandatu po Kamińskim? PKW odpowiedziała marszałkowi Sejmu

21 grudnia ubiegłego roku marszałek Szymon Hołownia zwrócił się do PKW o podanie informacji o kolejnych kandydatach z tej samej listy, którzy otrzymali największą liczbę głosów po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiuku.

- (…) wnioski te były wówczas przedwczesne, gdyż w tym samym czasie nie zaczął nawet biec termin do wniesienia odwołania od postanowień marszałka Sejmu w sprawie wygaśnięcia mandatu, albowiem nie doręczono tych postanowień posłom – czytamy w datowanej na 7 lutego odpowiedzi na wniosek Hołowni.

Dalej PKW stwierdza to, co właściwie nie było tajemnicą. Osobami z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 7 (Chełm, Zamość i Biała Podlaska), którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, ale nie dostali się do Sejmu, są: Monika Pawłowska, Beata Strzałka i Ryszard Madziar.

Komisja zaznacza jednak, że jest to jedynie informacja. – Nie jest to stanowisko Państwowej Nie jest to stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sporze politycznym i prawnym dotyczącym wygaśnięcia mandatu posła i konieczności jego obsadzenia – pisze przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. I kontynuuje: – Państwowa Komisja Wyborcza jako apolityczny najwyższy organ wyborczy zobowiązana jest do zachowania neutralności w sporach politycznych. Komisja apeluje do wszystkich uczestników życia publicznego o uszanowanie jej powyższego statusu.