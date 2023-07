Kupiłeś te chipsy w Lidlu? Lepiej ich nie jedz

Chodzi o wysoki poziom akryloamidu. Państwowy Instytut Badawczy uznał, że produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta. To chipsy warzywne z solą morską Snack Day z marketu Lidl. A numer partii to C 110 086502, z datą ważności do 18 listopada tego roku.

Sieć rozpoczęła już wycofywanie wskazanej partii produktu z rynku oraz od konsumentów w sklepach sieci Lidl. Klienci mogą zwrócić artykuł w każdym sklepie bez konieczności okazywania paragonu.

„Organy urzędowej kontroli żywności we współpracy z podmiotami prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie i monitorują proces wycofywania” – podaje GIS.