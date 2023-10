ŁOPIENNIK NADRZECZNY. Inne szkoły też chciałby mieć taką pracownię

- Mamy nadzieję, że nowa ekopracownia będzie przyjaznym miejscem do nauki i przyczyni się do wzrostu zainteresowania przyrodą, a dla wielu uczniów stanie się wstępem do realizacji ambitnych inicjatyw podejmowanych w trosce o naturalne środowisko – mówi Elżbieta Sawa, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowe w Łopienniku Nadrzecznym.

Podczas uroczystości otwarcia ekopracowni dzieci z zerówki oraz najstarsi uczniowie zaprezentowali część artystyczną tematycznie związaną z ekologią, a siódmoklasiści pod kierunkiem Anny Boruczenko i Agnieszki Szadury w nowopowstałej pracowni przeprowadzili spektakularne doświadczenia i pokazy z użyciem zakupionego sprzętu i pomocy dydaktycznych. Na koniec na wszystkich czekał tort z ekologicznym akcentem.