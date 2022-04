Od niedzieli pojazdy wojskowe na polskich drogach. Armia prosi: Nie róbcie zdjęć

Rada Miasta się zgadza, Lublin pożyczy 200 mln zł. "Zbliżymy się do 2 mld zł długu"

Bez długu nie można mówić o inwestycjach – twierdzi samorząd Lublina, który wyemituje kolejne obligacje na 200 mln zł. Zezwoliła na to dzisiaj Rada Miasta na prośbę prezydenta. Nie jest to dodatkowy dług, przewidziano go już w budżecie miasta na 2022 r.