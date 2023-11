Pierwszy śnieg w Lubelskiem. W weekend spadnie go więcej

Pierwsze oznaki zimowej aury w regionie pojawiły się w piątek. Widok białego puchu za oknami przywitał rano mieszkańców Białej Podlaskiej. Ok. godz. 10 w Lublinie zaczął padać deszcz ze śniegiem.

To może być dopiero początek, bo intensywne opady śniegu zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Mają się one rozpocząć w piątek po południu i potrwają co najmniej do soboty. Wydany alert obowiązuje dla wszystkich powiatów w województwie.

- Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm do 15 cm – czytamy w komunikacie.

Według prognoz pogody przez weekend ma utrzymywać się temperatura w granicach 1-2 stopni Celsjusza. Nocami możemy spodziewać się przymrozków.