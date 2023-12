„Szklanka” na drogach, 12 pożarów i trzy fałszywe alarmy

0 A A

Do kolizji pięciu aut, dwóch komunikacji miejskiej i trzech osobowych doszło dzisiaj m.in. na ul. Podzamcze w Lublinie (fot. Krzysztof Basiński)

To nie była spokojna sobota w regionie. Pogoda dała się mocno we znaki kierowcom. Doszło do kilkudziesięciu wypadków i kolizji. Na szczęście nikt nie zginął. Straż pożarna odnotowała 12 pożarów, a także trzy fałszywe alarmy.

Szanowny Czytelniku! Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock). Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.

Kliknij tutaj, aby zaakceptować