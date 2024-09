Tak bawiliście się z nami nad Zalewem Zemborzyckim

Przez ostatnie dwa miesiące wspólnie z Województwem Lubelskim, Klubem Uczelnianym AZS UMCS Lublin, Radiem ESKA, a także lokalnymi samorządami i firmami zapraszaliśmy naszych Czytelników i turystów spędzających wakacje na Lubelszczyźnie, do odwiedzenia urokliwych miejsc w naszym regionie, gdzie aktywnie można wypocząć latem.

Akcję „Spotkajmy się nad wodą” rozpoczęliśmy 29 czerwca w Okunince nad jeziorem Białym na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Tydzień później odwiedziliśmy zalew w Kraśniku. W kolejne weekendy zapraszaliśmy do wspólnej zabawy nad przepięknymi jeziorami: Firlej, Bialskim i Zagłębocze. Odwiedziliśmy także Zoom Natury w Janowie Lubelskim, rodzinny park rekreacji, rozrywki i edukacji, zajmującym rozległy leśny teren nad janowskim zalewem oraz Zwierzyniec zachęcając do zaglądania na Stawy Echo, na wyjątkowe kąpielisko mieszczące się na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz w centrum miasteczka do przepięknego kościółka św. Jana Nepomucena na… wodzie.

Byliśmy również nad Wisłą, królową polskich rzek - w Wałowicach nieopodal Józefowa nad Wisłą.

Naszą wakacyjną akcję zakończyliśmy w sobotę na Słonecznym Wrotkowie nad lubelskim „morzem” – Zalewem Zemborzyckim, który tym roku obchodzi 50-lecie. Nie przypadkiem jednym z partnerów ostatniego odcinka naszej letniej akcji były Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Z Marcinem Trociem, dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie rozmawialiśmy m.in. o planach rewitalizacji lubelskiego zbiornika, tak by w niedługiej przyszłości można było w zalewie nie tylko można było pływać rowerami wodnymi, kajakami, czy żaglówkami, ale także by można było w wodzie kąpać się. Wody Polskie, podobnie jak KU AZS UMCS dla uczestników naszej akcji przygotowały sporo atrakcji m.in. „Koło fortuny” z nagrodami.

Na nudę na pewno nie mogli narzekać najmłodsi. Darmowa, 7-metrowa, dmuchana zjeżdżalnia i ogromne, przezroczyste dmuchane piłki (bumper ball) cieszyły się wielkim wzięciem. Do tego słodycze z Fabryki Cukierków Pszczółka i lody od BOSKO.

W naszych konkursach rozdaliśmy mnóstwo piłek, kółek plażowych, okularów przeciwsłonecznych i toreb na zakupy z logo naszej gazety, a także nagród i gadżetów od naszych partnerów.

Tradycyjnie o oprawę muzyczną zadbało Radio ESKA. Oprócz konkursów przygotowanych przez radiowców – Bartka i Arka, można było zajrzeć do wozu transmisyjnego, porozmawiać z dziennikarzami i zobaczyć, jak powstaje materiał, który chwilę później został wyemitowany w radio.

Partnerami finału akcji „Spotkajmy się nad wodą” nad Zalewem Zemborzyckim byli: Województwo Lubelskie - Lubelskie Smakuj Życie, Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin, Radio ESKA, Miasto Lublin (akcja Lato w Mieście), lody Bosko, firma Tabal, Fabryka Cukierków Pszczółka w Lublinie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Podziękowania kierujemy także pod adresem Carrara Sp. z o.o i Centrum Technicznym tej firmy obsługującym marki Ford i Renault przy ul. Turystycznej 45.