W imieniny Katarzyny... Czym są katarzynki i po co to święto?

Podobnie jak w Andrzejki, w Katarzynki kawalerowie wróżyli sobie imię przyszłej wybranki. Przed każdą z wróżb wypowiadawiadane były słowa:

Hej! Kasiu, Katarzynko Gdzie szukać cię dziewczynko Wróżby o ciebie zapytam Czekaj – wkrótce zawitam Bawmy się więc w Katarzyny Szukajcie chłopaki dziewczyny Zapytać więc trzeba wróżby A nuż potrzebne już drużby

Przed snem kawalerowie wkładali pod poduszkę karteczki z imionami kobiet. Rano po przebudzeniu kawaler losował karteczkę. Taką jaką wylosował, przepowiadało imię przyszłej małżonki.

W innej wróżbie, kawalerowie kładli na stole kilka przemiotów i zakrywali je kubkami. Mieszano je, a kawaler losował jedną rzecz. Jeśli wylosował obrączkę oznaczało to ożenek, pieniądz oznaczał bogactwo, kłos zboża - dobrą pracę i plony, natomiast laleczka - dziecko.

Zwyczajem było także ścinanie wiśniowej gałązki i włożenie jej do wody. Jeśli gałązka wypuściła pąki i zakwitła do świąt Bożego Narodzenia, oznaczało to, że kawaler znajdzie pannę o dobrym sercu.

W nocy z 24 na 25 listopada ważne były sny. Wierzono, że z nich można się dowiedzieć jaka będzie przyszła wybranka. Tą przepowiednią miały być ptaki. W zależności jaki kawalerowi się przyśnił, taka będzie jego przyszła wybranka: