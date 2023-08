Będzie kolejny nabór na niskooprocentowane pożyczki z LRFR

W ramach pomocy de minimis lubelscy przedsiębiorcy mogli składać wnioski o pożyczki z preferencyjnym oprocentowaniem (nawet do 3 milionów złotych) w oddziałach Lubelskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju oraz on-line już od 21 lipca. Zainteresowanie ofertą było ogromne, co nie powinno dziwić, bo tak tanio dzisiaj nigdzie firmy nie pożyczą pieniędzy. LRFR zastanawiał się czy nie przedłużyć nawet o tydzień przyjmowanie wniosków. Ostatecznie postanowiono, że w myśl zasady “nie zmienia się reguł w czasie gry” nabór prowadzony będzie do północy, w niedzielę, 6 sierpnia.

Firm, które nie zdążą z przygotowniem dokumentów i złożeniem wniosku, jeszcze w tym miesiącu dostaną drugą szansę.

- Pod koniec sierpnia ogłosimy drugi nabór – zapowiada Rafał Langiewicz, prezes Lubelskiego Regionalnego Fundusz Rozwoju – Już dzisiaj o tym informujemy, by firmy miały więcej czasu na przygotowanie odopowiednich dokumentów z uwagi na fakt, że jest to produkt inwestycyjny, który ma wspierać obszary innowacyjności i konkurencyjności MŚP Lubelszczyzny o skomplikowanej strukturze.

Prezes Langiewicz przypomina, że ocena pożyczkowa opierać się będzie o dwa kryteria wskazane przez Komisję Europejską. - To analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa oraz jakość prawnego zabezpieczenia. Najważniejszym etapem oceny jest j innowacyjność i konkurencyjność – dodaje szef LRFR.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie LRFR na parterze budynku Lubelskiego Centrum Konferencyjnego przy ul. Artura Grottgera 2 i stacjonarnych oddziałach w Chełmie (ul. Mickiewicza 37), Zamościu (ul. Partyzantów 94) i Białej Podlaskiej (ul. Warszawska 14), a także na stronie internetowej LRFR