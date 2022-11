30 bolesnych zdjęć Lublina. Wystawa o akcji Reinhardt

Najprawdopodobniej większość z nich zrobili Niemcy.

– Część na pewno robili fotografowie w celach propagandowych. Pewnie tak powstały zdjęcia robotników przy pracy i Żydów prowadzonych przez SS-manów ul. Bernardyńską w kierunku Zamojskiej. Możliwe, że była to grupa kierowana do prac przy dworcu kolejowym, dziś trudno stwierdzić. Podobnie jak precyzyjnie określić datę zrobienia fotografii. Równie dobrze może to być 1940 jak i 1941 rok. Uwagę zwracają osoby rozstawione na chodniku, które na jednym rękawie mają opaski z gwiazdą Dawida, a na drugim jakieś oznaczenia funkcyjne. Zapewne pilnowały porządku przy przemarszu przez Lublin. Wśród zdjęć wybranych na wystawę są też takie, które Niemcy robili w celach turystycznych chodząc po egzotycznej dla nich dzielnicy żydowskiej i getcie. Interesujące wydawały się im też się ruiny. Mamy parę – kobieta i Niemiec w mundurze – która się fotografowała na ich tle – mówi Marcin Fedorowicz z Pracowni Ikonografii, współkurator ekspozycji.

Pytany o trudności w precyzyjnym datowaniu zdjęć pokazywanych na wystawie, podaje przykład widoku ulicy Rybnej, która w czasie II wojny światowej łączyła się z Kowalską. Dziś w tym miejscu jest Zaułek Hartwigów. Fotograf uwiecznił drut kolczasty, który wiosną 1942 odgradzał teren getta A od getta B dzieląc część z której mieszkańcy byli wywożeni do obozu w Bełżcu od tej dającej szansę na przeżycie.

– Nie pojawiła się do tej pory na aukcji internetowej czy w prywatnych zbiorach fotografia Lublina opisana „marzec 1942”. Spotkałem się z informacją, że był zakaz fotografowania w czasie przeprowadzania akcji, ale oczywiście był on łamany. Z drugiej strony dobrze, że nie mamy drastycznych zdjęć z tamtego czasu, podobnych do tych robionych na Wschodzie, gdzie hitlerowcy pozowali na tle grupy więźniów czekających na rozstrzelanie – dodaje Marcin Fedorowicz.

Historycy wyliczają, że podczas operacji „Reinhardt” w ciągu 18 miesięcy – od 17 marca 1942 r. do 4 listopada 1943 r. – Niemcy wymordowali ok. 2 mln Żydów. Wśród ofiar było także ponad 100 tys. Żydów z Francji, Holandii, Niemiec, Austrii, Czech, Słowacji, Macedonii i Tracji, których Niemcy deportowali do Sobiboru, Bełżca i Treblinki (za Polin.pl).

Ekspozycja będzie otwarta w piątek, 18 listopada o godz. 18. w Galerii NN (ul. Grodzka 34). Można ją będzie oglądać do 30 grudnia. Wstęp bezpłatny.