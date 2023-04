2 kwietnia 2023, niedziela handlowa. Czy sklepy będą czynne

Rewanżu z Apatorem nie będzie, Platinum Motoru powalczy o Mistrzostwo Polski par Klubowych

Platinum Motor na progu sezonu 2023 ma tylko jeden problem – pogodę. Aura znowu daje się we znaki, nie tylko w Lublinie. Z tego powodu sporo klubów musiało pozmieniać swoje plany. Mistrzostwa Polski par Klubowych ostatecznie odbędą się nie w piątek, a w niedzielę (godz. 16.30). A to oznacza, że nie dojdzie do skutku zaplanowany na ten dzień sparing „Koziołków” z Apatorem.