Polska lepsza od Mołdawii w pożegnalnym meczu w kadrze Kamila Grosickiego

Przed meczem z Mołdawią w mediach najwięcej pisało się o nieobecności na zgrupowaniu kadry jej kapitana Roberta Lewandowskiego. Przed samym spotkaniem nastąpił nagły zwrot sytuacji i „Lewy” ostatecznie pojawił się w Chorzowie, ale w roli kibica wspierającego swoich kolegów z kadry.

Piątkowy mecz był ostatnim występem w kadrze Kamila Grosickiego. Zawodnik Pogoni Szczecin od samego początku był bardzo aktywny na boisku. Tuż po pierwszym gwizdku „Grosik” próbował uderzać na bramkę Mołdawii, ale został zablokowany. Później Grosicki ładnie zagrał piłkę do Jakuba Modera, ale pomocnikowi Feyenoordu Rotterdam nie udało się trafić do siatki. W 21 minucie „Grosik” podał do Sebastiana Szymańskiego, ale z jego strzałem również poradził sobie bramkarz rywali. Wreszcie po upływie pół godziny gry będący w polu karnym gości Adam Buksa zagrał do Mattego Casha, a ten ładnym strzałem z woleja otworzył wynik spotkania.

Po strzelonej bramce selekcjoner Michał Probierz zdecydował się na zdjęcie z boiska Grosickiego, którego żegnali koledzy z kadry i sztab szkoleniowy.

W drugiej połowie na boisku długo nie działo się nic ciekawego. W 66 minucie Mołdawia miała świetną okazję do wyrównania. Sergiu Platica dośrodkował piłkę w pole karne, a Virgiliu Postolachi strzelił zbyt lekko by zaskoczyć Marcina Bułkę. Póżniej na strzał Następnie sprzed pola karnego zdecydował się Sergiu Perciun, ale w jego próbie również zabrakło właściwej siły.

W końcówce Polacy delikatnie przyspieszyli i w 88 minucie ustalili wynik spotkania. W 88 minucie Jakub Kamiński podał do Bartosza Slisza, który strzałem sprzed pola karnego trafił na 2:0 strzelając swojego pierwszego gola w narodowych barwach.

Polska – Mołdawia 2:0 (1:0)

Bramki: Cash (30), Bartosz Slisz (88).

Polska: Bułka – Skrzypczak, Bednarek (46 Walukiewicz), Kiwior – Cash (60 Frankowski), Slisz, Szymański (46 Bogusz), Moder, Zalewski (60 Kamiński) – Buksa (74 Piątek), Grosicki (32 Świderski).

Mołdawia: Avram – Cojocaru (79 Perciun), Posmac, Babohło, Mudrac, Reabciuk – Caimacov (86 Damascan), Moțpan (59 Platica), Rata (79 Stina), Ionita (65 Bodisteanu) – Nicolaescu (65 Postolachi).

żółte kartki: Moțpan, Ioniță.

sędziował: David Dickinson (Szkocja).

widzów: 36 357.