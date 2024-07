80. rocznica Powstania Warszawskiego (program)

– Od wielu lat 1 sierpnia o godz. 17.00 rozbrzmiewają syreny alarmowe. To symbol zadumy nad historią bohaterów walczących w czasie Powstania Warszawskiego przeciwko hitlerowskiemu okupantowi i prześladowcy. W tym roku obchody upamiętniające wybuch powstania są wyjątkowe, właśnie mija 80 lat od tego wydarzenia. Zachęcam mieszkanki i mieszkańców Lublina do udziału w uroczystościach. Przystańmy wtedy na chwilę, by minutą ciszy oddać hołd wszystkim uczestnikom Powstania Warszawskiego. To dzięki nim dziś żyjemy w wolnym kraju – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.