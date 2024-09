Akcja Tornister Pełen Uśmiechów zakończona sukcesem

Początek roku szkolnego to nowy etap w życiu każdego ucznia. To także wymagający czas dla rodziców, którzy muszą zmierzyć się z licznymi wydatkami. Niestety dla wielu dzieci prawdziwa wyprawka szkolna to jedynie odległe marzenie. W miejscowości Gitega-Songa, we Wschodniej Afryce dzieci noszą swoje zeszyty i przybory w rękach, pokonując długą drogę zanim dotrą do szkoły. W Charkowie natomiast, w wyniku wojny dzieci uczą się w piwnicach, a rodzice nie mają funduszy, żeby zapewnić dziecku odpowiednie zaopatrzenie.

Caritas Archidiecezji Lubelskiej, odpowiedziała na potrzeby najmłodszych organizując akcję „Tornister Pełen Uśmiechów”. Właśnie nastąpił jej finał. Caritas przekazuje 960 wyposażonych plecaków, ale także 2 tony mleka w proszku, 840 kg makaronu, paletę mydła w kostce oraz pasty do zębów, ubrania i inne potrzebne artykuły.



- Kiedy w maju rozpoczynaliśmy akcję, nie spodziewaliśmy się, że rozwinie się ona na taką skalę. Obraliśmy sobie za cel zebrania 1000 plecaków dla dzieci z Burundi. Można powiedzieć, że się udało, ponieważ w naszych magazynach zapakowaliśmy 960 tornistrów: 760 trafi do dzieci z Afryki, natomiast dzięki hojności i życzliwości księdza Leszka Kryża z Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie, który przekazał 200 wyposażonych plecaków dla dzieci z Charkowa, pomoc dotrze także do najmłodszych w Ukrainie. Jesteśmy wdzięczni każdemu za pomoc i okazane miłosierdzie – mówi Paweł Lipa, Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

-Mnóstwo osób zaangażowało się w pomoc dla Afryki. Można było przekazać tornistry i artykuły szkolne, wpłacać darowizny finansowe, nagrywać rolki w social mediach i zachęcać innych do zaangażowania. Szkolne Koła oraz Parafialne Zespoły Caritas prowadziły w swoich środowiskach zbiórki, firmy, instytucje, zakony i fundacje dzieliły się z nami tym co mają. Dziękujemy również naszym patronom medialnym, którzy wspierali nas przez cały czas trwania tegorocznej akcji „Tornister Pełen Uśmiechów”. Teraz czeka nas już tylko transport. Cała pomoc humanitarna zostanie przetransportowana najpierw do Wrocławia, gdzie następnie trafi ona do specjalnego kontenera i wyruszy statkiem do Burundi. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ jest to nasz pierwszy tak duży i daleki transport, dlatego w tym momencie prosimy wszystkich już tylko o jedno - o modlitwę – podsumowała Gabriela Sadowska, Caritas Archidiecezji Lubelskiej.