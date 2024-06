Andrzej Duda w Lublinie: Trójmorze to sojusz państw podobnie myślących

– Wszyscy doskonale wiemy, że inicjatywa Trójmorza ma bardzo konkretny wymiar. Czym zatem jest ten projekt? To przede wszystkim przestrzeń bezpieczeństwa, ale w istocie nie tego militarnego, bo od tych spraw mamy sojusz północnoatlantycki. Myślę tutaj przede wszystkim o bezpieczeństwie rozumianym w kontekście gospodarczym i społecznym – mówił prezydent.

Jak podkreślił Andrzej Duda, projekt ma dać szansę krajom Europy Środkowej i Wschodniej na dogonienie tzw. „starej Europy”. Ma on pomóc w zbliżeniu się krajów, które w większości jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdowały się w strefie wpływów komunizmu, do krajów takich jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania.

Prezydent Andrzej Duda zwracał uwagę głównie na znaczenie partnerstwa trójmorskiego dla bezpieczeństwa regionu. Chodzi nie o bezpieczeństwo militarne, ale o bezpieczeństwo infrastrukturalne, gospodarcze i społeczne. Do najważniejszych projektów, które zrealizowała lub realizuje Polska dla bezpieczeństwa regionu trójmorza Andrzej Duda zaliczył budowę gazoportu w Świnoujściu i drogę ekspresową Via Carpatia, ale również Centralny Port Komunikacyjny.

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę, Duda zwrócił uwagę, że kraje stowarzyszone w tej inicjatywie, myślą również o tym, jak wykorzystać powstającą infrastrukturę do celów obronności regionu.

– Via Carpatia jest jak główna tętnica. Jeżeli byśmy do niej dołączyli drogi, które już istnieją i te, które powstaną to mielibyśmy obrazek mniej więcej jak układ krwionośny człowieka. Takie możliwości zapewnia koordynacja i współpraca w ramach działań – dodawał Duda.