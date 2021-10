Dojazd na cmentarze w Lublinie. Jak będą kursować specjalne linie autobusowe?

Linia 200 ma kursować z al. Andersa (odjazd z okolic ronda Berbeckiego) przez al. Spółdzielczości Pracy, Unicką, Podzamcze, al. Tysiąclecia, al. Solidarności, 3 Maja, Krakowskie Przedmieście, Lipową, al. Piłsudskiego, Al. Zygmuntowskie, Fabryczną, Drogę Męczenników Majdanka, ul. Krańcową, al. Witosa i ul. Dekutowskiego do pętli Majdanek. Przystanki na al. Witosa nie będą obsługiwane. W powrotną drogę autobus pojedzie przez Drogę Męczenników Majdanka.

Linia ma kursować 30 października co pół godziny, 31 października co 12 minut, a 1 listopada co 6 minut.

Linia 201 pojedzie z ronda Berbeckiego al. Andersa, al. Spółdzielczości Pracy, Podzamcze, al. Tysiąclecia, al. Solidarności, 3 Maja, Krakowskie Przedmieście, Lipową, Narutowicza, Głęboką, Filaretów, Zana i al. Kraśnicką do Konopnicy.

Linia ma kursować 31 października raz na godzinę, a 1 listopada co pół godziny.

Linia 202 będzie jeździła z Abramowic przez Abramowicką, Kunickiego, Wolską, Drogę Męczenników Majdanka, Krańcową, al. Witosa, Dekutowskiego i Drogę Męczenników Majdanka do pętli Majdanek. Przystanki na al. Witosa nie będą obsługiwane. W przeciwnym kierunku linia ma kursować przez Drogę Męczenników Majdanka.

Linia ma kursować 31 października co 40 minut, a 1 listopada co pół godziny.

W sobotę, niedzielę i poniedziałek linia 32 nie będzie kursować przez ul. Walecznych, tylko przez ul. Koryznowej.

W niedzielę i poniedziałek wzmocniona zostanie obsada linii 21, 23, 35, 47, 73, 78, 85, 153, 156, 157, 158 i 161. Linia 78 nie będzie kursować przez ul. Pszczelą i Zemborzyce Podleśne.