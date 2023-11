Automaty bez koncesji. Nielegalny hazard w Lublinie

W ostatnią sobotę do lokalu przy ul. Głębokiej w Lublinie weszli policjanci z komendy miejskiej zajmujący się przestępczością gospodarczą oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrola była skutkiem ustaleń, z których wynikało, że wewnątrz działa nielegalne kasyno. Ustalenia potwierdziły się. Na miejscu mundurowi znaleźli i zabezpieczyli pięć automatów do gier hazardowych wartych ok. 60 tys. zł.

W tej sprawie zatrzymany został 43-latek, który usłyszał zarzuty z kodeksu karno-skarbowego. Grozi mu do trzech lat więzienia. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych, automaty, jakie znaleziono przy Głębokiej, mogą być udostępniane wyłącznie w kasynach, czyli lokalach posiadających koncesję na działalność tego rodzaju.