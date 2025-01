Babcie i dziadkowie świętują w Lublinie

– Dzień Babci i Dziadka to doskonała okazja do podziękowania seniorom za ich troskę oraz życiową mądrość, a najlepszy prezent, jaki możemy im podarować to wspólnie spędzony czas. Dlatego zapraszamy najstarsze mieszkanki i mieszkańców Lublina wraz z wnukami do skorzystania z przygotowanych w związku z tymi wyjątkowymi świętami wydarzeń. Wspólne spotkania z pewnością dostarczą wielu chwil wspaniałej zabawy oraz pomogą wzmocnić relacje rodzinne. Gorąco zachęcam lubelskich seniorów do udziału w wydarzeniach, a wszystkim partnerom serdecznie dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie tegorocznych obchodów – mówi Anna Augustyniak, zastępca rezydenta Lublina ds. społecznych.

We wtorek, 21 stycznia odbył się koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. Młodzi artyści zaprezentowali utwory wokalne z akompaniamentem. Były też popisy adeptów na instrumentach. W programie znalazła się zarówno muzyka klasyczna, jak i rozrywkowa. Sala koncertowa placówki była wypełniona po brzegi.

Uroczystość rozpoczęła się uhonorowaniem przez prezydenta Krzysztofa Żuka red. Ewy Dados medalem Gloria Lublinensi za wieloletnią prace jako pełnomocnik prezydenta ds. seniorów. Podczas wydarzenia rozstrzygnięto miejski konkurs fotograficzny.