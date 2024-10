Badania, porady i prelekcje – w Ogrodzie Botanicznym odbyły się dni seniora

Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z lubelskimi podmiotami przygotował w Ogrodzie Botanicznym w Lublinie „Dni Seniora”. Była to doskonała okazja by zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.

Podczas wydarzenia uczestnicy posiadający Lubelską Kartę Seniora mogli wejść do botanika za darmo. W Dworku Kościuszków czekały na nich stoiska policji, Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odwiedzający mogli posłuchać prelekcji na temat właściwości leczniczych ziół oraz porad na temat bezpiecznego grzybobrania.

– Dzisiaj opowiadamy o zasadach bezpiecznego grzybobrania, czyli o tym jak odpowiednio przygotować się do wyjścia do lasu, na co zwrócić uwagę podczas grzybobrania i gdzie wybrać się z zebranymi okazami, gdy nie mamy pewności czy są jadalne – mówi Joanna Gąsior z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie – Warto pamiętać, ze nie tylko seniorzy, ale grzybiarze w każdym wieku, w każdej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej mogą sprawdzić, czy ich zbiory są bezpieczne.

Policja na swoim stoisku przestrzegała seniorów jak nie dać się oszukać oraz stworzyli małe laboratorium kryminalistyczne. Na stoisku można było dowiedzieć się jak rozpoznać podrabiane dokumenty i banknoty.

– Nagłaśnianie tego typu wydarzeń, czy chociażby uczestnictwo w akcjach takich jak dzisiaj jest bardzo ważne, ponieważ przede wszystkim dajemy ludziom informacje dotyczące tego, że istnieje takie zagrożenie, dajemy im realne rozwiązania, dajemy im możliwości, jakie mogą wykorzystać, aby zabezpieczyć się i przeciwdziałać, gdy znajdą się w podobnej sytuacji oraz jak reagować gdy już w taką pułapkę wpadniemy – mówi młodszy aspirant Paweł Głowniak z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Renata i Anna są aktywnymi seniorkami. O wydarzeniu dowiedziały się ze strony ZUS-u i przyjechały aż z Łęcznej zachęcone prelekcjami i badaniami analizy składu ciała.

– Uważamy, że takie wydarzenia są potrzebne i ważne, bo nawet na tej emeryturze trzeba ruszyć się z domu. Jesteśmy także słuchaczkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i chętnie też uczestniczymy w innych wydarzeniach – mówiła Anna.

To nie koniec obchodów Dni Seniora. W czwartek, 17 października, ZUS zaprasza seniorów do swojej siedziby przy ul. Zana 36. W sali emerytalno-rentowej uczestnicy skorzystają z porad Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych, policji i Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Dyżury odbędą się w godzinach 10:00-13:00. Przy stoisku NFZ będzie można np. wyrobić kartę EKUZ, wykonać pomiar na analizatorze składu ciała i poznać szczegóły programów profilaktycznych. Natomiast pracownicy WOMP zapraszają na pomiar ciśnienia i poziomu cukru we krwi.