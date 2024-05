Bajkowy korowód przejdzie w Dniu Dziecka do Ogrodu Saskiego. To początek festiwalu Alfabet

Festiwal rozpocznie się od Korowodu Bajki 1 czerwca, który wyruszy z Placu Litewskiego. Uczestnicy mogą przebrać się za postaci znane z twórczości Jana Brzechwy, np. Pana Kleksa, czy Kota w Butach, który zamieszkiwał Bergamuty.

— Tak jak w tamtym roku powiedzieliśmy „A”, tak w tym roku mówimy „B”. Oczywiście i w przenośni i dosłownie, bowiem tamta edycja to Andersen i uczucia wokół literki „A”, czyli akceptacja. W tym roku literka „B”, czyli Brzechwa, a także bunt — mówiła Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, wiceprezydent Lublina. — Oprócz tego, że festiwal wpisuje się oczywiście w naszą strategię rozwoju kultury na najbliższe lata, w Europejską Stolicę Kultury, to dla nas jest to ważne, też jako dla rodziców. O tym, by poprzez książki, poprzez wartościowe pozycje, rozmawiać z dziećmi o tym, co najtrudniejsze, czyli o emocjach. Żeby przygotowywać ich do dorosłego życia — dodała wiceprezydent.