Barometr Rozwoju Miast 2024. Lublin daleko, ale z potencjałem na przyszłość

Lublin zajął dopiero 14. miejsce (gdy uwzlędnimy Warszawę to nawet 15). Miasta o najniższym odczuwanym poziomie szczęścia to Kielce, Łódź i Gorzów Wielkopolski. Autorz barometrru wskazują także należy na dwa miasta, w których wskaźnik poziomu szczęścia różni się znacząco od rankingu ogólnego. - Pierwszym z nich jest Poznań, gdzie mieszkańcy, mimo wysokiego miejsca w rankingu ogólnym, nie należą do najbardziej szczęśliwych wśród badanych miast. Drugim jest Szczecin, w którym miejsce w rankingu ogólnym nie oddaje znacznie pozytywniejszych emocji i odczuć związanych z miastem i toczonym w nim życiu przez Szczecinian - czytamy w raporcie.

Za co Lublin został pochwalony?

Lublin wyróżnia się w tym raporcie jako miasto o dynamicznie rozwijającym się środowisku edukacyjnym i wysokim poziomie zaangażowania społeczności lokalnej. Jak po podkreślają autorzy Barometru Lublin ma potencjał na przyszłość, przed sobą wiele możliwości rozwoju. Mimo obecnej pozycji w rankingu, raport identyfikuje konkretne obszary, które przy odpowiednich działaniach mogą znacząco poprawić sytuację miasta i podnieść jakość życia mieszkańców. To wyzwanie, ale i szansa na dynamiczny rozwój!

Mocne strony Lublina według autorów Barometru to: