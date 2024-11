Beata Kozidrak odwołuje koncerty. "Po raz pierwszy w życiu"

Pochodząca z Lublina gwiazda Bajmu zamieściła oświadczenie w swoich mediach społecznościowych. "Kochani, niestety, ale po raz pierwszy w życiu z tak wielką siłą dopadła mnie choroba, że w ten weekend nie dam rady dla was wystąpić w Poznaniu z Bajmem i w Zielonej Górze na koncercie Christmas Time. Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania” -pisze wokalistka Bajmu. I jednocześnie apeluje: Dbajcie o siebie, uważajcie na swoje zdrowie, badajcie się! Do zobaczenia wkrótce".

Nie wiadomo co dokładnie dolega piosenkarce. Do sprawy odniósł się Hot Staff, organizator poznańskiego koncertu artystki. W zamieszczonym na Facebooku oświadczeniu firma poinformowała o odwołaniu zaplanowanej na sobotę imprezy. "Przyczyną takiej decyzji jest niepozwalający na zagranie koncertu stan zdrowia pani Beaty, która jest pod opieką lekarzy w szpitalu" – czytamy w komunikacie. Organizator zapowiada też, że zwrot środków za bilety zostanie zrealizowany "od razu". Na stronie agencji znajduje się specjalny formularz.

Niedawno koncertująca od 45 lat Kozidrak ogłosiła kolejną trasę koncertową. "Kochani! Mamy dla was niespodziankę. W 2025 roku w lutym - miesiącu miłości - ruszamy w kameralną trasę koncertową 'Kocham Cię. Piosenki o Miłości'. Zagramy dla was z towarzyszeniem 30-osobowego chóru La Via Voice oraz fantastycznego trio smyczkowego. Każda z sal koncertowych będzie jak 'Kraina miłości' a 'Myśli i słowa' sprawią, że niejedna 'Krótka historia' okaże się jednak tylko początkiem, aby na zawsze 'Być z tobą'... Czujecie już ten klimat?" - napisała w social mediach.