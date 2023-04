Będzie nowe ogrodzenie boiska przy szkole na Bronowicach

Jeżeli uda się szczęśliwie rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z wykonawcą prac, to firma będzie miała cztery miesiące na zrealizowania zadania. Mowa o boisku przy SP 31 na Bronowicach. Stworzenie tam kompleksu sportowego jest pomysłem samych mieszkańców, którzy wybrali ten projekt w głosowaniu w budżecie obywatelskim.

– Rewitalizację kompleksu sportowego na Bronowicach prowadzimy etapami. W pierwszej kolejności wymieniliśmy nawierzchnię ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej, teraz obiekt otrzyma nowe ogrodzenie wraz z piłkochwytami. Zadanie to jest kontynuacją projektu V edycji Budżetu Obywatelskiego Boisko Wysokich Lotów – mówi Artur Szymczyk, zastępca prezydenta Lublina.

Właśnie budowy ogrodzenia wraz z piłkochwytami dotyczy ogłoszony właśnie przetarg.

Kompleks przy SP 31 składa się z mniejszego boiska o nawierzchni poliuretanowej, boiska wielofunkcyjnego do piłki siatkowej i koszykowej, boiska ze sztuczną trawą do piłki nożnej, bieżni zakończonej piaskownicą do skoku w dal, kortu tenisowego osłoniętego konstrukcją namiotową a także placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną.

Ogrodzenie, które ma teraz stanąć, ma mieć 4 m wysokości, a piłkochwyty mają być o 2 metry wyższe.