Bezduszny jak urzędnik skarbówki? Te urzędy w Lubelskiem są najbardziej przyjazne

Konkurs pod hasłem „Urząd skarbowy przyjazny przedsiębiorcy” jest organizowany od 20 lat. – Ankiety były rozesłane do wszystkich przedsiębiorców. Mogli oni brać udział i anonimowo i podawać też dokładnie kto, jakie uwagi zgłasza. Później było to oceniane – mówi Mirosława Gałan, wiceprezes Business Center Club, kanclerz Loży Lubelskiej i organizator wydarzenia.

Z województwa lubelskiego cztery urzędy otrzymały certyfikat: z Łukowa, Krasnegostawu, Włodawy i Janowa Lubelskiego. To właśnie w nich warunki obsługi klientów oceniono najlepiej.

– Być przyjaznym oznacza, że przedsiębiorcy mogą do nas zwracać się o wszelaką pomoc. Chodzi zarówno o sposób obsługi wszystkich przedsiębiorców, a także o to, że wyjaśniamy wszystkie nieścisłości, zajmujemy określone stanowisko tak, aby mogli oni prowadzić swoją działalność zgodnie z prawem – mówi Tadeusz Branecki, naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie i laureat konkursu.

Dodatkowo, podczas wydarzenia wręczono podziękowania wszystkim urzędom, które wzięły udział w tym konkursie. – Poddać się ocenie podatników, klientów to jest bardzo trudne. A oni za to, że się poddają tej ocenie i przystępują do działania w kierunku żeby poprawić warunki obsługi podatników – dodaje Mirosława Gałan.