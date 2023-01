Bioteka zdmuchuje świeczki na torcie

– Dokładnie dwa lata temu, w miejscu dawnej Karczmy Słupskiej, oddaliśmy do użytku nową, miejską instytucję kultury. Mimo tego, że symboliczne otwarcie przypadło na trudny okres pandemii, Bioteka od samego początku stała się miejscem popularnym i chętnie odwiedzanym przez szerokie grono czytelników – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Dzięki nowatorskiemu i nieszablonowemu projektowi architektonicznemu, mieszkańcy Lublina zyskali przestrzeń łączącą w sobie nowoczesną stylistykę z zielenią nawiązującą do pobliskiego Ogrodu Saskiego.

Bioteka jest najnowszą biblioteką w mieście, a zarazem drugą, po Biblio, mediateką w Lublinie. Zajmuje ponad 400 mkw na parterze wyremontowanego budynku przy Al. Racławickich 22. Wypożyczać można w niej klasyczne książki ale też filmy, audiobooki i inne multimedia. W jej zbiorach znajduje się ponad 21 tys. książek drukowanych oraz 18 tys. zbiorów specjalnych (dokumentów elektronicznych, audiowizualnych, audiobooków). W ciągu dwóch lat Biotekę odwiedzono 22 768 razy, wypożyczono 32 339 książek drukowanych i 14 003 zbiorów multimedialnych. Obecnie biblioteka posiada 3871 czytelników.

– Doskonała lokalizacja w centrum Miasta, w pobliżu wielu szkół i uczelni sprzyja prowadzeniu działalności Bioteki. Bibliotekę chętnie odwiedzają także studenci pochodzący z Polski i z zagranicy, uczący się w Lublinie na stałe lub w ramach wymiany. O popularności tego miejsca niewątpliwie świadczą statystyki odwiedzin i wypożyczeń. Tylko w 2022 roku Biotekę odwiedziło ponad 1100 młodych osób – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta ds. kultury, sportu i partycypacji.

W ciągu dwóch lat, w Biotece zrealizowano ponad 340 różnych imprez dla blisko tysiąca uczestników. To m.in. akcje „Lato w mieście”, „Zima w mieście”, „Lubelskie Dni Seniora” oraz „Noc Bibliotek”. W placówce prowadzone są też lekcje biblioteczne dla dzieci o tematyce ekologicznej, warsztaty plastyczne i z robotyki. Organizowane są spotkania autorskie, prelekcje i wykłady na temat patronów roku, wystawy i wernisaże fotografii oraz malarskie, a także koncerty.

W mediatece funkcjonuje również Kwiatodzielnia, czyli regał służący wymianie roślin. Akcja nawiązuje do profilu placówki – najbardziej zielonej biblioteki w Polsce. Uczestniczą w niej również osoby, które dotychczas nie korzystały z oferty instytucji.

Za wyjątkowy projekt architektoniczny, autorstwa GK-Atelier Grzegorz Kłoda, Bioteka otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia: 2021-2022 European Property Awards, Best Public Service Interior Poland, 2021 Best Luxury Commercial Interior Design for „Bioteka” in Poland, Luxury Lifestyle Awards 2021, 2022 A' Design Award & Competition 2021 (Iron Design Award winner in 2021-2022 Interior Space and Exhibition Design Award Category), German Design Awards 2023 (Excellent Architecture – Interior Architecture). Projekt był zakwalifikowany jako jeden z 32 najlepszych na świecie w konkursie IFLA/Systematic Public Library of the Year 2021.