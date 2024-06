Ich serca biją w rymie hip-hopu. Bitwa o Stare Bronowice

Na ul. Zgodnej 3, na ten jeden dzień w roku, zmienia sie wszystko. Odbywa się tutaj doroczna Bitwa o Stare Bronowice na którą czekają wszyscy mieszkańcy tej najstarszej dzielnicy Lublina. Choć dzielnica jest złą sławą owiana, żyją tam dzieciaki, dla których taniec i rap to pasja oraz możliwość rozwijania talentów.

-Tutaj ta kultura rapu i hip-hopu, jest bardzo silna. Dlatego siedem lat temu, postanowiliśmy stworzyć wydarzenie, które będzie odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz ich zainteresowania- mówiła Natalia Dyjach, pedagożka i streetworkerka w Punkcie Kultury. Dyjach podkreśla, że bitwa jest wyjątkowym wydarzeniem, bo organizowanym ze społecznością Starych Bronowic.

Siódma edycja Bitwy o Stare Bronowice jak co roku była świętem nie tylko dla młodzieży, ale także dla okolicznych mieszkańców. Bitwy taneczne, koncerty rap, freestyle rap, showcase, graffiti i kiełbaski z grilla, były dopełnieniem do barwnych kamienic lubelskiego "Bronxu".



- To świetna zabawa, dzieciaki co roku przygotowują się do bitwy. My z chęcią podglądamy zmagania, spędzamy czas razem. To naprawdę zdolne dzieciaki - mówi nam pani Ewelina, mieszkanka Starych Bronowic.



Organizatorem wydarzenia była młodzież z "Bronxu" wspierana streetworkerami i streetworkerkami działającymi w Punkcie Kultury na Starych Bronowicach.



Projekt zrealizowany został ze środków Miasta Lublin w ramach programu " Dzielnice Kultury", którego Operatorem jest Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice".