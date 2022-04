Pomimo chłodu i braku słońca miłośnicy spacerów pojawili się w ogrodzie tłumnie.

Do końca kwietnia ogród będzie czynny w godzinach 9-19, a od maja będzie można spacerować już do 20. Zwiedzający oprócz ogrodu mogą odwiedzać również Dworek Kościuszków oraz ogrodowe szklarnie - otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 10-14.

Cena biletu normalnego to 10 zł, ulgowego - 7 zł. Żeby móc podziwiać uroki Dworku Kościuszków trzeba dopłacić 3 zł. Botanik przygotował także opcję biletu rodzinnego (2 osoby dorosłe + 2-4 dzieci powyżej 5 lat lub 1 osoba dorosła + 3-5 dzieci powyżej 5 lat): ogród – 28 zł, ogród i dworek – 34 zł.

Po dwuletniej przerwie powracają również niedzielne spacery z przewodnikiem. Pierwszy z nich już 8 maja. Poświęcony będzie roślinom o kwiatach pozornych i niepozornych. W przechadzce może wziąć udział każdy kto pojawi się o wyznaczonej godzinie w ogrodzie.