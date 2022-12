Regionalna Gala Wolontariatu jest corocznym wydarzeniem, podczas którego nagradzane są osoby czy instytucje oddające siebie komuś innemu. Właśnie o tym przypominała Justyna Orłowska z Centrum Wolontariatu w Lublinie.

- To taka szczególna okazja do podziękowania zarówno osobom indywidualnym, jak i organizacjom działającym na rzecz osób w potrzebie. W tym roku szczególnie zauważyliśmy wolontariuszy, którzy zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy w naszym regionie. To ich zaangażowanie, czas i okazane serce pozwoliło pomóc ludziom uciekającym przed wojną i dodać im otuchy w tym trudnym czasie.