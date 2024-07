Burze nie odpuszczają. Kolejny dzień z piorunami

Synoptycy podali najnowszą prognozę. W niedzielę może zagrzmieć w znacznej części województwa. „Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie grad”- podaje IMGW.

Niedzielne ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy 15 powiatów, m.in. lubelskiego, hrubieszowskiego, chełmskiego, świdnickiego i zamojskiego. Ale burzowa fala będzie przechodzić przez cały region.

To nie wszystko. IMGW prognozuje też upały do 35 stopni, które utrzymają się do 17 lipca. W nocy temperatura też wysoka, bo nawet 23 stopnie.