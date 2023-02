Był Lotos będzie MOL. Kiedy Węgrzy zmienią logo na stacjach w Lubelskiem?

MOL odkupił od PKLN Orlen sieć 417 stacji paliwowych w całej Polsce działających dotychczas pod marką Lotos.

W województwie lubelskim działa 19 stacji pod szyldem Lotos, ale do końca 2024 roku, tak jak w całym kraju, zmienią się w MOL-e. Pierwszy rebranding stacji w naszym regionie zostanie przeprowadzony znacznie wcześniej, bo już w najbliższych miesiącach.

W Białej Podlaskiej i Chełmie będą po trzy stacje MOL, dwie w Zamościu, po jednej w Hrubieszowie, Łęcznej, Lublinie, Łukowie, Biłgoraju, Parczewie, Włodawie, Dęblinie, Tomaszowie Lubelskim, Bełżycach i Rykach.

Paliwa sprzedawane na przejętych w Polsce stacjach Lotos-u będą w pierwszej kolejności pozyskiwane z polskich rafinerii, ale MOL nie wyklucza, że część paliw może pochodzić z rafinerii na Słowacji.

Węgrzy chcą przyciągnąć kierowców także ofertą gastronomiczną. – Od sześciu lat rozwijamy nasze stacje w oparciu o gastronomiczny koncept Fresh Corner, który jest już obecny na ponad połowie naszych stacji. Chcemy go również zaprezentować w Polsce, oferując świeże, smaczne posiłki i wysokiej jakości kawę – usłyszeliśmy biurze prasowym MOL w Polsce. – Kawa to nasza własna marka. Serwujemy ją w filiżankach. MOL jest jedną z największych sieci kawiarni w Europie, sprzedając co roku 53 milionów kubków, filiżanek kawy, czyli dwie na sekundę. Ważną częścią oferty gastronomicznej są też hot dogi, których co roku sprzedaje się ponad 12 milionów – dodaje pracownik biura prasowego.

Węgrzy stawiają też na elektromobilność i zapowiadaj rozbudowę sieci ładowarek na swoich stacjach.

Węgierska firma jest także właścicielem 83 stacji Slovnaft działających w Polsce - przeważnie na południu kraju.

MOL po rebrandingu stanie się trzecim, co do wielkości graczem na polskim rynku paliw z blisko 500 stacjami. Największą sieć ma PKN Orlen - 1920 stacji, BP jest operatorem 574 stacji, trzecie miejsce dziś ma – ale straci je na korzyść MOL - Shell z 455 stacjami.