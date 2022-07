Lublin: Cały biurowiec dla pająków, urzędnicy się z niego wynieśli

Urząd Miasta nie wróci jednak do starego budynku. – Obiekt, co do zasady, nie nadaje się do użytkowania, zwłaszcza jeżeli chodzi o łącznik między dwoma obiektami: siedmio- i czterokondygnacyjnym. Biurowiec zostanie pusty. Obiekt nie będzie wykorzystywany na żadne inne cele – poinformował sekretarz.

Władze Lublina twierdzą, że wciąż zamierzają zburzyć budynek. – Mamy wszystkie dokumenty dotyczące pozwolenia na rozbiórkę – mówił Wojewódzki. Ale sama rozbiórka też została odłożona na później. – W tej chwili na tym terenie nie będziemy realizować żadnych wydatków.

Pieniędzy, za które miał powstać nowy biurowiec, po prostu nie ma, bo budynek miał być finansowany emisją obligacji. To dlatego nie da się w tym przypadku mówić o oszczędnościach, które miasto mogłoby przeznaczyć na inne cele. – Nie mówimy o rozdysponowaniu tej kwoty, bo jej nie mamy – przyznaje Ratusz. Z tej samej emisji obligacji finansowane są rozbudowy dwóch szkół: na Felinie i na Sławinie.