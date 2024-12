Caritas zaprasza na wigilie dla ubogich i samotnych

Dawniej caritasowe wigilie odbywały się jedynie w Lublinie, ale od kilku lat te organizowane są także w innych miastach Lubelszczyzny. Do ich przygotowania potrzebnych będzie co najmniej kilkudziesięciu wolontariuszy.

- Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy nikt nie powinien być sam, a jak dobrze wiemy, osoby ubogie często mają problemy ze zdrowiem, czy samodzielnym dojazdem, więc trudno byłoby niektórym przyjechać aż do Lublina. Dlatego postanowiliśmy, że to my pojedziemy do mniejszych miejscowości i tam zorganizujemy spotkania wigilijne, aby jeszcze więcej osób mogło poczuć się przez nas zaopiekowane - mówi Gabriela Samorańska z lubelskiego Caritasu.

Regionalne wigilie odbędą się w poniedziałek 23 grudnia i wszystkie rozpoczną się o godz. 10. W Puławach miejscem spotkania będzie Dom Chemika, w Chełmie to Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Lubelskiej 135E, natomiast w Krasnymstawie - Kuchnia dla Ubogich przy ul. Okrzei 38. Dzień później, we wtorek, 24 grudnia, Caritas zaprasza na wigilię w Lublinie. Ta już od godz. 10 w Hali Targów Lublin przy ul. Dworcowej 11. W tej ostatniej weźmie udział metropolita lubelski, abp Stanisław Budzik.

Jak mówią wolontariusze, każda z tych uroczystości będzie okazją zarówno do wspólnego posiłku, kolędowania, modlitwy i łamania się opłatkiem. Na stołach nie zabraknie karpia, postnej kapusty, pierogów i czerwonego barszczu. Za ich dostarczenie odpowie właściciel marki Selgros Cash&Carry oraz Fundacja Dantis.

Poza świątecznym poczęstunkiem Caritas przygotowuje również paczki żywnościowe dla ubogich z terenu całej lubelskiej archidiecezji. Żywność do nich (prawie 11,5 tony) została zebrana przez ponad 600 wolontariuszy ze szkolnych i parafialnych kół w ramach akcji "Tak.Pomagam!". Dodatkową żywność pozwalającą przygotować ok. 500 paczek dostarczył Browar Perła. Zebrane dary, jak wylicza Iwona Adamek, koordynator zbiórki żywności, pozwolą pomóc łącznie ponad 2,5 tysiąca potrzebującym.

Wszyscy, którzy chcą wesprzeć organizatorów wigilii w roli wolontariuszy mogą szukać formularzy zgłoszeniowych na stronie lubelskiego Caritasu. Na pytania w tej sprawie odpowiada koordynator wolontariatu dostępny pod numerem 668 770 774 (mail: wolontariat@lublin.caritas.pl).