Cmentarze na Wszystkich Świętych będą zamknięte? Premier: 1 listopada zostańmy w domach

Rząd nie składa na razie jednoznacznych deklaracji co do dostępności cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych. – Tę decyzję zostawiamy na przyszły tydzień, będziemy wiedzieli wówczas, jak wygląda krzywa przyrostu zakażeń i decyzja będzie wtedy ostatecznie podjęta co do ewentualnych ograniczeń i zasad – zapowiada premier Morawiecki, który apeluje o to, by nie planować wizyt na grobach bliskich w czasie, gdy może tam być najbardziej tłoczno.

– Zachęcam do odwiedzenia grobów bliskich parę dni wcześniej, kilka dni później, zostawienia tego na kilka tygodni później – mówi szef rządu. – Najważniejsze jest, żeby nie było wielkiej kumulacji, wielkiego zgromadzenia ludzi w jednym miejscu, przy wejściach, przy punktach zakupu zniczy, zakupu kwiatów. To są miejsca, w których może dochodzić do zakażeń i gorąco apelujemy do wszystkich, aby w dniu 1 listopada zostali w domach, bo duże zgromadzenia, duże skupiska ludzi mogą doprowadzić do dużego przyrostu zakażeń.

Z podobnym apelem zwraca się do wiernych abp. Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. – Znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem – podkreśla abp. Gądecki. – W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości.

– Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę – prosi hierarcha. – W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji.

Władze Lublina wstrzymują się z ostatecznymi decyzjami dotyczącymi specjalnych kursów komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych oraz dotyczącymi organizacji ruchu na ulicach przyległych do cmentarzy. Rozkłady jazdy są już ułożone, przewidywane jest m.in. uruchomienie linii 200, 201 i 202, ale wciąż nie wiadomo, czy zaplanowane zmiany będą możliwe do wprowadzenia i czy będą potrzebne. – Czekamy na decyzje władz centralnych – przyznaje Monika Fisz z Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.