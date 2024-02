Co tu się wydarzyło? Transpłciowy celebryta gonił obcokrajowców

Co dokładnie wydarzyło się kilka dni temu w centrum Lublina, na rogu 3 Maja i Radziwiłłowskiej? Znamy relację tylko jednej strony, a dokładniej Karoliny Romanowskiej, znajomej uciekających nastolatków. Na ich nagraniu widać człowieka z psem, który został rozpoznany jako celebryta o pseudonimie Rafalala, który biegnie za obcokrajowcami krzycząc by się zatrzymali i "zaczekali na policję". Jednego z nich nazywa "złodziejem". Film nagle się urywa, więc nie widać, czy co było przyczyną konfliktu, ani jak się on zakończył.

Własną interpretację wydarzeń na twitterze, czyli platformie X przedstawiła Karolina Romanowska ze stowarzyszenia "Polsko-ukraińskie pojednanie". Jej zdaniem "agresywny mężczyzna przebrany za kobietę" (potem za te słowa przeprosiła tłumacząc, że trudno rozróżnić prawdziwe osoby trans od tych, które jedynie przebierają się z osoby innej płci) miał zaatakować trzech nastolatków w wieku 15 i 16 lat, członków młodzieżówki wspomnianego stowarzyszenia, a następnie gonić ich z "kijem".

Jak pisze działaczka na rzecz polsko-ukraińskiego pojednania, chłopcy mieli usłyszeń pod swoim adresem także wezwania do opuszczania Polski, czego na nagraniu już nie słychać. Trudno zweryfikować również inną informację przekazaną na X, by celebryta dopuścił się ataku fizycznego na jednego z nastolatków.

Lubelska policja do opisywanego zdarzenia, jak poinformował nas nadkom. Andrzej Fijołek, rzecznik komendy wojewódzkiej, wzywana nie była. Służby nie mają również informacji o poszkodowanych, ani nie prowadzą postępowania dotyczącego np. znieważania ze względu na narodowość. O incydencie napisały natomiast ogólnopolskie media, zwłaszcza te zajmujące się zawodowym i prywatnym życiem celebrytów.