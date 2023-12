Cuda i cuda-wianki na Akademickim Jarmarku Świątecznym

Druga edycja akcji zorganizowanej przez uczelnię ma nawiązywać do słynnych jarmarków bożonarodzeniowych, które wraz z początkiem grudnia są organizowane na całym świecie. To również okazja do wsparcia najbardziej potrzebujących. Na stoisku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie można było zakupić m.in. prace ręczne i ekologiczne, wykonane przez małych podopiecznych. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zimowisko. Z kolei Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie oferowało m.in. kalendarze z czowornożnymi modelami, którzy nadal poszukują domu.

- W okresie zimowym potrzeby są bardzo duże. Potrzebna jest szczególnie karma, ale też koce, aby ocieplić wszystkie budy – mówi wolontariuszka Karolina.

Z kolei coś dla ciała oferowała Kuchnia Brata Alberta, której pierogi rozchodziły się niczym ciepłe bułeczki. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na codzienne potrzeby organizacji:

- W okresie jesienno-zimowym przychodzi do nas 300-350 osób bezdomnych, ubogich i starszych. Wiedzą, że na Zielonej czeka na nich zawsze gorący posiłek – mówi pani Małgorzata.

Do organizacji wydarzenia włączyło się również Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, Lubelskie Sploty, Kooperatywa Lubelską i wiele innych instytucji. Zainteresowani, oprócz zakupów bożonarodzeniowych, mogli również wykonać świąteczne zdjęcia.