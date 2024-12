Osiedle Słowackiego: na alkohol i chuligaństwo przydałoby się więcej patroli

Od ponad 10 lat Arkadiusz Szczepański przygląda się bezpieczeństwu na lubelskich osiedlach. Jest emerytowanym policjantem, który po zakończeniu służby postanowił udzielać się społecznie. Sam opracował wzory ankiet, które trafiają do mieszkańców poszczególnych lubelskich osiedli. Sam je roznosi, zbiera, a później analizuje i przedstawia wyniki mieszkańcom, radzie dzielnicy Rury, Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz policji czy straży miejskiej.

Od września do listopada tego roku Arkadiusz Szczepański przeprowadzał ankietę bezpiecześńtwa na osiedlu Słowackiego na lubelskich Rurach. W ankiecie wzięły udział 1532 osoby. Były padają pytania o znajomość dzielnicowego, poczucie bezpieczeństwa i o to, co najbardziej niepokoi mieszkańców.

Znane są już wyniki. Aż 95 proc. ankietowanych nie zna swojego dzielnicowego. 52,5 proc. bardzo chce go poznać. Podobny wynik dotyczy dzielnicowego straży miejskiej (az 94,5 proc. nigdy go nie widziało).

Mimo wszystko 57 proc. mieszkańców czuje się bezpiecznie na swoim osiedlu (9,5 jako bardzo dobrze i 47,5 jako dobrze).

Wśród najczęściej wskazywanych sytuacji powodujących niepokój wśród mieszkańców znalazły się:

spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 51,5%

akty chuligaństwa i wandalizmu( np. dewastowanie mienia publicznego, placów zabaw,ławek, graffiti na elewacjach budynków,podpalanie śmietników itp.) – 46%

psy bez nadzoru i kontroli (brak kagańca,smyczy) – 31,5%

włamania do mieszkań – 24%

włamania do piwnic – 14,5%

włamania do samochodów – 9%

niewystarczające oświetlenie osiedlowych alejek – 7,5%

Jak można poprawić bezpieczeństwo na osiedlu? Według ankietowanych więcej patroli policji powinno być w godzinach od 18 do pólnocy (aż 87 proc.) oraz od północy do 6 rano (38 proc.).

Osiedle Słowackiego to kolejne miejsce, gdzie Lubelski Lider Bezpieczeństwa przeprowadził swoje ankiety. Wcześniejsze badania przeprowadził na lubelskim LSM-ie na osiedlu Prusa, Sienkiewicza, Krasińskiego oraz Konopnickiej.

Arkadiusz Szczepański od marca 2025 roku o bezpieczeństwo będzie pytac mieszkańców osiedla Mickiewicza, które liczy 58 bloków wielorodzinnych (w tym 3104 mieszkań) oraz 41 domów jednorodzinnych.