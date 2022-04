W czerwcu 2019 roku na posiedzeniu rady Kośminka w Lublinie było nie tylko gorąco ze względu na upał, ale i na temperaturę dyskusji na sali. – Było to jedno z pierwszych zgromadzeń nowo wybranej rady, dlatego jako mieszkaniec chciałem zarejestrować jego przebieg – mówi Dziennikowi Dariusz Grudzień, pokrzywdzony w tej sprawie obserwator debaty.

Kłótnia pod godłem

Przebieg zajścia, nagrany przez Grudnia, można obejrzeć internecie. Niewielka sala, złączone stoły, żółte ściany. Nad prowadzącą obrady godło Polski, na stołach butelki z wodą i plastikowe kubki. Na początku nagrania odzywa się członek rady dzielnicy Tomasz A. (na początku zgadza się na podanie nazwiska, ale potem wycofuje się z tego). Jest poirytowany, że Grudzień nagrywa telefonem przebieg spotkania.

– Jeżeli zaraz stąd nie wyjdzie, to wezwę policję – zapowiada A.

– Bardzo proszę o wezwanie policji – odpowiada zza kadru Grudzień.

– Ale panie Tomku, chwileczkę, rada dzielnicy jest ciałem społecznym, wszystkie funkcje są funkcjami publicznymi – próbuje schłodzić atmosferę jedna z kobiet.

– Zgadza się, ale ja nie wyrażam zgody na nagrywanie – upiera się A.

– Konstytucja mi na to pozwala, mam prawo nagrywać – odpowiada Grudzień.

– Za chwilę Dariusza Grudnia stąd wyprowadzę. Patrz, nie rozumiesz, co się do ciebie mówi? – A. płynnie przechodzi na „ty” i wstaje zza stołu.

Od słów do czynów

To, co się zdarzyło potem, nie jest widoczne na filmie. Tak sytuację relacjonuje pokrzywdzony: – Podszedł do mnie, chciał mi wyrwać telefon, a potem chlusnął mi wodą z kubka w twarz. Większość rady była zaskoczona tym zachowaniem, ale część osób śmiała się, a nawet przyklasnęła.

Na tym incydencie jednak się nie kończy. A. nadal jest zaczepny. – Nie chcę, żeby pan Grudzień mnie nagrywał, więc schłodziłem go wodą – mówi zebranym.

Potem zaczyna nabijać się z ubioru nagrywającego: – Patrz, jeszcze sobie białe skarpetki założył, jaki wieśniak! – dodaje wyraźnie rozbawiony. Sam jednak na posiedzenie rady dzielnicy przyszedł, jakby wrócił z przejażdżki rowerowej, na co zresztą zwraca mu uwagę jedna z kobiet. – A pan jak się ubrał? – pyta go. A. ubrany jest w obcisły trykot: koszulka z krótkim rękawem i krótkie spodenki. Na głowie przeciwsłoneczne okulary. – Zawsze ubieram się stosownie do sytuacji – mówi tymczasem Grudzień. – Byłem wtedy w koszuli, pod krawatem, spodnie pod kant, miałem czarne pantofle i białe skarpetki. Na pewno nie przyszedłbym na obrady ubrany jak do jazdy na rowerze.